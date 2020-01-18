عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جوجل توجه ضربة قوية لتطبيقات فيس بوك

السبت 18 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تمكنت شركة جوجل من توجيه ضربة قوية لشركة فيس بوك، وذلك للمرة الأولى منذ خمس سنوات، حيث تمكن تطبيق محرك بحث جوجل على الهواتف الذكية من التربع على قمة قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا على الهواتف الذكية، متفوقا على تطبيق "فيس بوك" الذي كان متربعا على القمة طوال لسنوات الماضية.



وبحسب موقع TNW الهولندى، تمكن تطبيق "جوجل" من جمع ما يقرب من 850 مليون عملية تحميل، في الربع الأخير من عام 2019، مقارنة بما يقرب من 800 مليون عملية تحميل حققها فيس بوك، لكن رغم كل تلك الأرقام الكبيرة، فلا يزال تطبيق فيس بوك يتربع على قمة التطبيقات الأكثر تحميلا فى التاريخ، حيث لا تزال جوجل تتخلف وراء فيس بوك عندما يتعلق الأمر بالتنزيلات الإجمالية لهذا العام.

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وقد تمكن تطبيق جوجل من جمع ما يصل إلى 2.3 مليار عملية تحميل، فيما حصل فيس بوك على حوالى حوالي 3 مليارات عملية تحميل، خلال العام الماضي، ويمتلك فيس بوك 4 من أفضل 5 تطبيقات، يتم تحميلها في جميع أنحاء العالم، وهي: "واتس آب وفيس بوك وانستجرام وماسنجر".

فيما ضمت تلك القائمة لأول مرة تطبيق "تيك توك" الصيني، ليصبح ثاني أكبر التطبيقات تحميلا في عام 2019، حيث حصل في الربع الأخير من 2019 فقط على 220 عملية تحميل.

وخارج أفضل 10 ، كانت خدمة ديزني عند الطلب ، Disney + ، واحدة من أكبر الرابحين في عام 2019، فبعد وقت قصير من دخول سوق التطبيقات في نوفمبر ، حصلت على 34 في المائة من حصة السوق البث حسب الطلب، كما تراكمت لديها أكثر من 30 مليون عملية تنزيل في الربع الرابع من عام 2019 وأكثر من 50 مليون دولار من العائدات في أول 30 يومًا.