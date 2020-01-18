عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عرض 12 مليار كلمة سر على الإنترنت.. القبض على أخطر تاجر باسورد

السبت 18 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

اعتقلت الشرطة الهولندية شابا يبلغ من العمر 22 عاما، للاشتباه في ضلوعه بعرض 12 مليار كلمة سر ورمز وصول مسروقين للبيع عبر الإنترنت.



وتعاون محققو هولندا عن كثب مع السلطات الألمانية والأمريكية والبريطانية في هذه القضية.

وقالت شرطة مدينة أرنهم، في بيان الجمعة، إن المتهم عرض تحميل البيانات مقابل مبلغ من المال.

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ولم تكشف الشرطة عن نوعية البيانات أو المتضررين، وقالت إن التحقيقات لا تزال جارية.

وعقب تلقي إشارة من زملاء في بريطانيا، تمكن خبراء جرائم الإنترنت في هولندا من تعقب المشتبه به في شرق البلاد.

وقالت الشرطة إن السلطات صادرت أجهزة متخصصة خلال تفتيش شقتين. وباستخدام هذه الأجهزة صارت البيانات متاحة عبر الموقع الإلكتروني "وي ليك إنفو".

وفي إطار التحقيقات، جرى اعتقال شاب آخر يبلغ من العمر 22 عاما، أيضا، في أيرلندا الشمالية.

وفي هذه الأثناء، قام مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) بحجب الموقع.