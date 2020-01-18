عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفاة أقصر رجل متجول في العالم

السبت 18 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

توفي صاحب الرقم القياسي في حمل لقب "أقصر رجل في العالم"، خاجيندرا تابا ماجار، في مستشفى بمدينة بوخارا في نيبال، الجمعة، عن 28 عاما.



وقال مين باهادور رانا، رئيس مؤسسة خاجيندرا تابا ماجار: "أدخلناه مستشفى مانيبال، الخميس، وقال الأطباء إنه توفي من التهاب رئوي حاد".

Advertisements

وأعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، في 2010، أن ماجار هو أقصر رجل متجول في العالم بطول 08 .67 سنتيمتر، كما أنه صاحب الرقم القياسي لأقصر شاب للذكور عندما تم قياس طوله عند 58 .65 سنتيمتر.

وفي 2012، تم تقسيم لقب أقصر رجل في العالم إلى رجل متجول وغير متجول، وتم تصنيف الفلبيني جونري بالااوينج (27 عاما) وطوله 93 .59 سنتيمتر بأنه أقصر رجل في العالم في فئة غير المتجولين.

وكان أقصر رجل في العالم أيضا نيبالي الجنسية، وهو تشاندرا باهادور دانجي الذي كان طوله 6 .54 سنتيمتر وتوفي في 2015.

وعرف ماجار بولعه بالعزف على الأدوات الموسيقية والرقص.