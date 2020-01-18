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بيع أغلى عملة بريطانية بمليون جنيه إسترليني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بيع أغلى عملة بريطانية بمليون جنيه إسترليني

السبت 18 يناير 2020

بيع أغلى عملة بريطانية بمليون جنيه إسترليني

متابعات_الخليج 365

قالت ريبيكا مورجان، رئيسة خدمات هواة جمع العملات بمصلحة سك العملة البريطانية، إن أحد هواة جمع المقتنيات اشترى عملة نادرة عليها صورة الملك البريطاني إدوارد الثامن تعود لعام 1937، مقابل مليون جنيه إسترليني (1.31 مليون دولار)، مما يجعلها أغلى عملة بريطانية على الإطلاق.

 

وأضافت مورجان أن العملة المباعة واحدة من أندر العملات، وتحظى بأكبر اهتمام في العالم، وبالتالي ليس غريبا أن تسجل رقما قياسيا جديدا بين العملات المعدنية البريطانية.

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وتزن العملة المصنوعة من الذهب عيار 22 قيراطا 7.98 جرام، وهي أصغر وأخف قليلا من الجنيه المعدني الحالي.

 

وكانت العملة واحدة من 6 عملات أعدتها مصلحة سك العملة الملكية عندما اعتلى إدوارد الثامن العرش في 1936، وكان مقررا إنتاجها للتداول اعتبارا من 1937.

 

لكن الملك إدوارد تنازل عن العرش في ديسمبر/كانون الأول  1936 ليتزوج الأمريكية واليس سيمسون، الأمر الذي أدى إلى إلغاء الإنتاج الواسع للعملة.

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