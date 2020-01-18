تدمير أسلحة وتحصينات للميليشيات وتكبيدها قتلى في صعدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

دمرت قوات الجيش الوطني اليمني، أسلحة وتحصينات لميليشيات الحوثي الإيرانية بمديرية رازح، غربي محافظة صعدة، (شمالي البلاد).

وأكد قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس الربادي، أن الدفاعات التابعة للواء السابع دمرت عيارات ثقيلة للميليشيات الحوثية المتمركزة في جبال بني معين والأذناب بمديرية رازح، وأفاد بأن مدفعية الجيش دكت تحصينات الميليشيات، إضافة إلى استهداف تحركات لعناصرها في سوار الأسفل وأماكن أخرى بمنطقة بني معين. وأوضح الربادي، أن استهداف تحصينات الميليشيات الحوثية، جاء بعد تحديد أماكن تواجد سلاحها الثقيل ورصد تحركاتها، علاوة على سقوط قتلى وجرحى من عناصر الانقلابيين المتواجدين في المواقع المستهدفة.

وقصفت ميليشيات الحوثي باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، الأحياء السكنية في مدينة حيس، جنوبي محافظة الحديدة (غرب اليمن). وتواصل ميليشيات الحوثي، مساعيها للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في محافظة الحديدة، وذلك من خلال استمرار خروقها وانتهاكاتها للهدنة الأممية ووقف إطلاق النار. وشنت الميليشيات، عمليات قصف واستهداف واسعة على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من مديرية التحيتا، بالحديدة، مستخدمة القذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة.