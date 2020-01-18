شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: وقف تصدير الخام من موانئ شرق ووسط ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا امس الجمعة إنه سيتم وقف تصدير الخام من موانئ النفط بشرق ووسط البلاد بدءا من اليوم السبت وهو ما سيؤدي إلى خسارة صادرات حجمها 700 ألف برميل يوميا.

وذكر المصدر أن إغلاق الموانئ باستثناء ميناء زويتية جاء بناء على أمر من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، والذي يسيطر على شرق ووسط البلاد.

كما أعلن متحدث باسم الجيش الليبى ان الشعب الليبي هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول وما علينا إلا حماية شعبنا ، وإقفال موانئ وحقول النفط خطوة جبارة من الشعب الليبي

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وقال مهندس بميناء الزويتينة النفطى الليبى، لرويترز إن محتجين دخلوا الميناء وأعلنوا إغلاقه امس الجمعة.

ودعا شيوخ قبائل فى شرق وجنوب ليبيا لإغلاق الموانئ احتجاجا على ما وصفوه باستغلال الحكومة المعترف بها دوليا فى طرابلس لعائدات النفط لدفع أموال لمقاتلين أجانب.