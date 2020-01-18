العراق يبحث مع "الناتو" آلية التعاون الثنائي

بغداد/ عامر الحساني/ الخليج 365

بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الجمعة، مع ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مستقبل العلاقات وآلية التعاون الثنائي.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية تلقاها الحكيم من ستولتنبرغ، وفق بيان صادر عن الخارجية العراقية اطلعت عليه الخليج 365.

وذكر البيان أن الجانبين ناقشا "مستقبل العلاقة مع الحلف وآليات التعاون".

ونقل البيان عن الحكيم تأكيده على "أهمية تعزيز أدوار العراق في الدفاع عن سيادته، وتجنيبه أن يكون ساحة للصراع".

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وفي 4 يناير/ كانون ثان الجاري، قرر "الناتو" تعليق أنشطة تدريب القوات العراقية مؤقتا، وقال إنه سيركز جهوده على حماية أفراد بعثته بالعراق، بعد يوم على اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.

وردت إيران في 8 من ذات الشهر، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنوداً أمريكيين شمالي وغربي العراق.

وعلى خلفية الصراع الأمريكي الإيراني، اتخذت بغداد قراراً بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، وهو ما رفضته واشنطن.

ويتولي "الناتو" عبر نحو 500 فرد من العسكريين والمدنيين، مهمة تقديم المشورة والتدريب للقوات المحلية، بناءً على طلب الحكومة العراقية، لرفع قدرة قواتها ومنع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي.

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