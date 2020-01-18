تلاميذ أتراك يرسلون أوشحة وقبعات شتوية لأطفال إدلب

أنقرة / الخليج 365

أرسل تلاميذ أتراك هدايا لأطفال محافظة إدلب شمال غربي سوريا تقيهم برد الشتاء، ورسائل شكر للجنود الأتراك العاملين في منطقة "نبع السلام".

إذ أرسل تلاميذ مدرسة "بشاك شهير جاهد زريف أوغلو" الابتدائية في إسطنبول أوشحة وقبعات شتوية للأطفال الفارين من القصف في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب.

وقال المعلم بالمدرسة المذكورة، بيرغون شاهين، الجمعة، إنه قرر رفقة تلاميذ بالمدرسة القيام بهذه المبادرة.

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وأضاف، في حديث مع الخليج 365، أن التلاميذ تحمسوا كثيرا لمساعدة أقرانهم في سوريا، الذين يعانون من ظروف الشتاء القاسية.

وأوضح أن الهدايا جرى إرسالها بمساعدة جمعية "أوميت أول" التركية العاملة في المجال الإنساني.

وذكر أن التلاميذ كتبوا رسائل شكر وتقدير للجنود الأتراك في منطقة عملية "نبع السلام" الهادفة لمكافحة الإرهاب شمالي سوريا، وأرسلوها لهم رفقة تلك الهدايا.

وكتبت التلميذة زينب في رسالتها للجنود: "ترابطون ليلا نهارا لحمايتنا، تحاربون من أجلنا، وتحمون بلدنا من الأعداء، سأدعوا من أجلكم أيها الشجعان".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.