حماقي يقدم أشهر أغنياته أمام الآلاف في «ذي بوينت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد حمدي شاكر

ضمن فعاليات الدورة ال 25 من مهرجان دبي للتسوق احتضنت «ذي بوينت - نخلة جميرا» بدبي، أمس، حفلاً غنائياً ضخماً أحياه الفنان المصري محمد حماقي، وشهد حضور الآلاف من محبي حماقي، والذين رقصوا وغنوا على ألحان أشهر أعماله.

بدأ الحفل على المسرح الرئيسي في «ذي بوينت» في التاسعة مساء، واستمر ساعتين، وقدم حماقي في البداية «أحلى حاجة فيك» من خلف المسرح، إلى أن ظهر وتفاعل معه الجمهور.

وغنى حماقي مجموعة مميزة من أعماله، منها «ما بلاش» التي أشعلت حماس الجمهور، و«واحدة واحدة»، و«أجمل يوم»، و«ياللي زعلان»، و«وافتكرت»، و«يا ستار»، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الأخير، وأخرى منفردة طرحها العام الماضي.