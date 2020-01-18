الاحتلال يهاجم مصلِّي حملة «فجر الكرامة» في الأقصى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب 5 فلسطينيين، أمس الجمعة، خلال اقتحام العشرات من عناصر شرطة الاحتلال «الإسرائيلي»، غدراً، ساحات المسجد الأقصى المبارك عقب صلاة الفجر. وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 5 مصلين على الأقل أصيبوا في اعتداء الشرطة «الإسرائيلية»، وتم تقديم العلاج لهم في عيادات الأقصى.

وأضاف المسؤول، أن عناصر شرطة الاحتلال أجبروا المصلين على مغادرة المسجد، وفرضوا لاحقاً قيوداً على الدخول إلى المسجد من خلال تواجدهم على البوابات الخارجية له. وأكد عدد من شهود العيان، أن اقتحام الأعداد الكبيرة من عناصر شرطة الاحتلال لساحات الأقصى في الساعة المبكرة من الصباح، أظهر أن الشرطة قد أعدت سلفاً للاقتحام.

وأوضح شهود العيان أن آلاف المصلين خرجوا من الصلاة وهم يسبحون ويهللون، ولكن العشرات من عناصر شرطة الاحتلال اقتحموا المسجد وانهالوا على المصلين بالضرب دون اعتبار لوجود أطفال أو نساء وكبار السن. وكان آلاف الفلسطينيين من سكان القدس وضواحيها قد تداعوا لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى، مؤكدين أن صلاتهم في الأقصى هي سبيلهم للرد على تصاعد الاعتداءات «الإسرائيلية» على المصلين فيه.من جانبها، أقرت شرطة الاحتلال-في بيان- باقتحام عناصرها لساحات المسجد الأقصى وتفريق المصلين، بزعم «انتهاك النظام في المكان».

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ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحام قوات الاحتلال الأقصى وباحاته، واعتداءاتها الوحشية على المصلين، ومحاولتها إخراج المصلين من المسجد. وقالت، إن هذا تصعيد استفزازي مقصود، وتحد سافر لمشاعر الملايين من العرب والمسلمين. وأكدت أن هذا الاعتداء غير القانوني، هو حلقة في مسلسل الاستهداف المتواصل للأقصى بهدف تكريس تقسيمه زمانياً، تمهيداً لتقسيمه مكانياً.

وأوضحت الوزارة أنها ستتابع هذا الاعتداء مع الجهات الدولية المختصة كافة، بالتنسيق مع الأشقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية. وطالبت العالمين العربي والإسلامي بتنسيق الجهود والتحرك المشترك مع المجتمع الدولي ومنظماته المختصة، لتوفير الحماية الدولية للمقدسات المسيحية والإسلامية.

وأدى نحو 40 ألفاً صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن «أبناء شعبنا أدوا الصلاة في رحاب الأقصى، رغم الإجراءات العسكرية «الإسرائيلية» المشددة، وانتشار عناصر شرطة الاحتلال على بواباته»، في حين اعتقلت قوات الاحتلال، بعد ظهر أمس، عدداً من الشبان، من أبواب الأقصى، فيما أبعدت شاباً عن المسجد.وهدم الفلسطيني عمار نصار، منزله الكائن في قرية جبل المكبر في القدس المحتلة، بيده، بقرار من بلدية الاحتلال، بحجة البناء من دون ترخيص. وأوضح ماهر نصار أن شقيقه اضطر لهدم منزله، حيث أمهلته البلدية حتى الثلاثاء المقبل لتنفيذ الهدم، وإلا ستقوم البلدية بذلك ثم تفرض عليه «أجرة الهدم لطواقم وآليات البلدية والقوات المرافقة». ويعيش في المنزل 6 أفراد بينهم 4 أطفال.وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال، مسيرة قرية كفر قدوم (قرب مدينة قلقيلية بالضفة الغربية) الأسبوعية السلمية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً.

وقصفت مروحيات تابعة لجيش الاحتلال، أهدافاً شمال قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، إن مروحية حربية أغارت على بنية تحتية تابعة لحركة «حماس» كانت تستخدم لأعمال تحت الأرض في شمال قطاع غزة. وزعم أن «الغارة جاءت رداً على إطلاق بالونات مفخخة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات».(وكالات)