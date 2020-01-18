دعوة أممية وأوروبية لوقف العمليات العسكرية في سوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمس الجمعة، لوقف فوري للقتال في إدلب، قائلة إن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا «فشل مرة أخرى في حماية المدنيين»، غداة مقتل 10 أشخاص، بينهم 3 جنود أتراك، في انفجار هز الرقة.

وقالت باشليه في بيان بشأن وقف إطلاق النار الروسي التركي، الذي كان من المفترض تطبيقه قبل نحو أسبوع في إدلب «من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر». .

وأعلن المكتب الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي أن تجدد المواجهات بين القوات السورية المدعومة من روسيا من جهة والفصائل المعارضة والمتشددين من جهة أخرى في محافظة إدلب (شمال غرب سوريا) «مصدر قلق كبير». وقال بيتر ستانو المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزب بوريل «نلاحظ أن النظام مع حلفائه الروس استأنف العمليات العسكرية التي لا تميز مرة أخرى بين الأهداف العسكرية والمدنية». وأوضح «إنه مصدر قلق كبير. نشهد عدداً أكبر من الضحايا المدنيين وخطر زيادة عدد اللاجئين أو النازحين داخل البلاد».

وأكد أنه إذا كان النظام الروسي أو التركي أو السوري تفاوض بشأن وقف لإطلاق النار «فيجب الحفاظ عليه». وتابع «يجب إيجاد حل»، مطالباً «بوقف العمليات العسكرية والتوصل إلى حل سياسي».

Advertisements

من جهتها نفت وزارة الدفاع الروسية تقارير إعلامية عن قصفها لأهداف مدنية في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية وقالت إنها لم تنفذ طلعات جوية منذ تطبيق وقف إطلاق النار في التاسع من يناير/‏ كانون الثاني الحالي. وقال الميجر جنرال الروسي يوري بورينكوف «التقارير التي تزعم قصف الطيران الروسي لأهداف مدنية في منطقة خفض التصعيد بإدلب تتنافى مع الواقع».

من جهة أخرى، هز انفجار سيارة مفخخة، استهدف مقراً لفصيل «أحرار الشرقية» الموالي لأنقرة، بلدة سلوك(على بعد 10 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من مدينة تل أبيض) بريف الرقة الشمالي، ما أدى لمقتل 7 من الفصائل الموالية لتركيا بينهم قيادي بارز، إضافة لمقتل 3 من القوات التركية، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقالت مصادر أمنية إن انفجار السيارة الملغومة وقع أثناء قيام الجنود الأتراك بعمليات تفتيش للسيارات في شمال شرق سوريا.

إلى جانب ذلك، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها قرى خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في ريف مدينة تل أبيض شمال مدينة الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية، فيما شهدت محاور التماس في ريف بلدة تل تمر بمحافظة الحسكة، استهدافات متبادلة بين القوات التركية و«قسد»، ترافقت مع قصف الأتراك لقرية أم الكيف.

وكان المرصد السوري رصد في ال 12 من الشهر الجاري، اشتباكات عنيفة شهدتها منطقة صوامع أم الكيف بريف تل تمر، بين «قسد» من جانب، وفصائل موالية لأنقرة، في هجوم نفذته الأخيرة، الأحد الماضي، ترافق مع قصف واستهدافات متبادلة.

(وكالات)