فقرات راقصة وعروض بهلوانية ومسرحيات تثري «فرنج الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحولت شوارع إمارة الشارقة مساء أمس الأول، إلى لوحة فنية ملونة عامرة بأجواء البهجة والمرح في سبعة مواقع، تتوزع على طول كورنيش بحيرة خالد، بين واجهة المجاز المائية والقصباء، وذلك ضمن فعاليات مهرجان «فرنج الشارقة» الذي يقدم للجمهور سلسلة من العروض الترفيهية والفنية المدهشة التي تتواصل حتى الأول من فبراير المقبل.

يقدّم المهرجان الذي تنظمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بشراكة استراتيجية مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في واجهة المجاز المائية وجزيرة النور وجزيرة العلم والقصباء، عروضاً جوّالة يقودها 30 فناناً عالمياً من الولايات المتحدة وإيطاليا وتشيلي والأرجنتين والمملكة المتحدة وكندا وفنزويلا وأستراليا وأيرلندا وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل. وسيكون الجمهور على موعد مع أكثر من 600 عرض بهلواني وموسيقي وترفيهي متنوع إلى جانب ألعاب الخفة والسيرك يومياً من الساعة 2:30 عصراً إلى 11 مساءً، بما يعادل أكثر من 300 ساعة من الترفيه والمتعة لجميع أفراد العائلة ومختلف الفئات العمرية.

خدع سحرية

يقدم المهرجان سلسلة من العروض المتنوعة وسينظم عرض «ماجيك براين» الذي يتضمن خدعاً سحرية كلاسيكية، وأفكاراً عجيبة تضحك الجمهور، إلى جانب عرض «داينو لامبا» البهلواني، الذي يتضمن مجموعةً من حركات التوازن والرقص والألعاب البهلوانية والحركات السريعة التي تخطف الأنفاس. وبأسلوبه الذي يمزج بين ألعاب السيرك والموسيقى والحركات الفكاهية المرتجلة، يحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بعرض «ذا هيروك» الذي يؤديه كوبيني مستخدماً فيه لغة الجسد للتواصل مع الجمهور بطريقة ممتعة، بينما يستعرض مينشو سوسا، لاعب كرة قدم، مهاراته المدهشة في اللعبة، حيث سيقدم عرضاً يشتمل على الألعاب البهلوانية والحركات الفكاهية. في الوقت ذاته يشهد الجمهور عرض بول ناثان العالمي: «أنا لا أحب الأطفال» الذي يقدم شخصية «الرجل الأكثر شرّاً في العالم»، وتصاحبه موسيقى حية يرافقه فيها الأطفال من عمر 8 سنوات فما فوق، كما يقدم «فرنج» عرض «دان ذا هات» البهلواني الذي يتضمن العديد من الحركات الفكاهية التفاعلية المرتجلة.

وبحركاته السحرية يحوّل «بيلي كيد» خلال عرضه الترفيهي الأوراق إلى عملات ورقية، كما سيقرأ أفكار الجمهور، ويقدم لهم فقرة الهروب من القيود على طريقة الساحر العالمي هوديني، بحركات خفّة لا تخلو من المتعة والإثارة، إضافة إلى عرض «أوتو باسوتو» السحري الذي يستخدم فيه الفنان البالونات الملونة لتقديم فقرات سحرية مثيرة وخدع متنوعة وفقرات ضاحكة. ويقدم الفنان البهلواني «كاتاي سانتوس» عرض التوازن على قمة مجموعة من الكراسي ويقوم بحركات بهلوانية باستخدام إناء ضخم بينما يرقص ويدور واقفاً على يديه، كما يقدم الفنان العالمي «جي.بي. كوالا» عرضاً مثيراً يؤدي فيه حركات بهلوانية تحبس الأنفاس باستخدام فؤوس معدنية، إلى جانب فقرات مضحكة بطلها حيوان الكوالا، ضمن عرض تفاعلي ممتع ومباشر أمام الجمهور.

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ويأخذ عرض «ستريت كوفي» الزوار في رحلة بصرية يقدم لهم من خلالها عرضاً لصور عن الحياة اليومية في الشارع من خلال مجموعة من المشاهد والفقرات الممتعة، كما يُنظم المهرجان عرض «إي باشا» المتنوع الذي يقدمه فنان واحد يجمع فيه بين الموسيقى الحية وألعاب الخفة وفن «البيت بوكس» والفقرات الكوميدية.

مكعب روبيك

يستعرض الفنان بيت أندرسون خلال عرض «أنستيبل آكتس» مهاراته في حلّ مكعب روبيك، والقيام بحركات مختلفة باستخدام السكين، وإبداعاته في تسلق سلم بارتفاع 10أقدام وغيرها، إلى جانب العروض الكوميدية «إيبل ميبل» الذي ستؤدي به فتاة حركات فوضوية مضحكة، و«ستيك مان» الذي يرسم البسمة على وجه الجمهور من خلال صندوق الألعاب الكبير الذي تتطاير محتوياته عند فتحه. وفي عرض «ذا تي أن تي شو» المخصص للأطفال، تتحول الشخصيات الكرتونية من رسوم إلى شخصيات حقيقية على المسرح في عرض يمزج عروض السيرك والكوميديا الجسدية. وفي مشهد ابداعي يؤدي هيرو سان حركات الرمي والتحكم بالحبوب من خلال أعواد الأكل، ويقف على يديه بطرق غريبة ويقوم بحركات الكونج فو مع متطوعين من الجمهور، في الوقت ذاته يجمع «ثيلمو بارول» التمثيل الصامت والتوازن والرمي والكوميديا التهريجية، لارتجال المواقف المضحكة وممارسة الألعاب لإشباع حواس الجمهور.

وتستمر عروض السيرك الكوميدي خلال المهرجان، ويتقمص هيوجو ميرو العديد من الشخصيات وفقاً لذوق الجمهور، فيما يقدم عرض «بلاتيد سبين» مسرح شارع كوميدي ارتجالي كبير يجمع من خلاله حركات سلسة ومعقدة مخصصة لإمتاع الحضور. وسيكون الجمهور على موعد مع عرض «كلابازي» الذي يروي قصة امرأة تعيش قصة حب من خلال عروض السيرك والشعر، ويتقمص رافايل دانتي من خلال عرض «تشيميشوري» الشخصيات بسرعة عالية، ويقوم بالتوازن ورمي الأشياء خلال فقرته الكوميدية، في حين يجمع العرض الفردي «ماورانجا» حركات السيرك والمسرح والكوميديا والموسيقى.

وخلال 40 دقيقة، يقدم «دينامايك» عرضاً مذهلاً يتضمن رمي المناشير وركوب الدراجة الهوائية الأحادية العجلة التي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار، فيما يؤدي «تود فاريوس» عرضاً مضحكاً للجمهور باستخدام الموسيقى والمسرح والكوميديا، ويتضمن عرضاً سحرياً عمره ألفي عام، فيما سيقوم بعملية هروب على طريقة الساحر المشهور هوديني.

أما الكوميدي المحترف «هيربي تريهيد» فسيلتقي جمهوره خلال العرض الخاص الذي يستخدم فيه شخصيات مختلفة في عرض شوارع يتخطى الثقافات واللغات المختلفة يشاركه به الجمهور، بينما سيحتوي عرض «ميبل ستابلجن» على أعمال كوميدية ارتجالية باستخدام الحلقات وأدوات مكتبية، ويختتم العرض بحركة مذهلة باستخدام الحلقات.