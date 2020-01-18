إضـراب فـرنـسـا يغلـق متـحـف اللـوفـر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسبب الإضراب العام الذي تشهده فرنسا للأسبوع السادس على التوالي، بإغلاق متحف اللوفر الباريسي الشهير، أمس الجمعة، بعدما سد عمال مضربون مدخله، احتجاجاً على مشروع حكومي لإصلاح أنظمة «التقاعد»، ترفضه أكثر النقابات في البلاد.

واحتشد مئات الزوار المحبطين أمام مدخل المتحف الذي يشهد أعلى إقبال في العالم، وتوجه بعضهم بشتائم للعمال المضربين، وتجمع في المقابل، حوالي مئة محتج في مدخل هرم اللوفر، وطلبوا من السياح المتحلقين أمام الحواجز الأمنية الالتحاق بالاحتجاج منادين: «السياح معنا».

وجاء الغلق على خلفية سعي قادة نقابات إلى توسيع نطاق المعارضة لإصلاح أنظمة التقاعد التي أدت إلى أطول إضراب في قطاع النقل بفرنسا منذ عقود، وتبحث النقابات عن إطلاق موجة ثانية من التعبئة مع بداية تراجع حركة الاحتجاج.

وقالت تنسيقية النقابات المعارضة للمشروع الحكومي في بيان: «في قلب هرم اللوفر؛ حيث اختار رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، أن يتم تنصيبه، تشكلت جبهة معارضة نقابية ضد توجهاته الكارثية في ما يخص التقاعد».

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وأضاف البيان: «يأتي تحركنا للوقوف إلى جانب العمال المضربين الذين يناضلون في سبيل حياة كريمة في هذه البلاد».

وشهد أمس الأول مشاركة حوالي 187 ألف شخص في يوم الاحتجاج السادس على المستوى الوطني ضد الإصلاح، وفقاً لوزارة الداخلية، فيما شارك 452 ألف شخص في تظاهرات مماثلة يوم 10 يناير/ كانون الثاني الجاري. وضرب الإضراب العام الذي شل حركة النقل خاصة في العاصمة باريس، رقماً قياسياً بدخوله الأسبوع السادس على التوالي، لكنه بدأ يفقد زخمه مع تزايد الاستياء بين مستخدمي وسائل النقل، لكن استطلاعات الرأي، تشير إلى دعم نسبة كبيرة من الفرنسيين لمطالب الحراك.

ويهدف الإصلاح إلى اعتماد نظام تقاعد موحد بدلاً من 42 نظاماً موجودة الآن، وتسمح بخروج مبكر إلى التقاعد ومنافع أخرى لموظفي القطاع العام وكذلك المحامين وأخصائي العلاج الطبيعي وحتى عمال أوبرا باريس.

ويقول نقاد المشروع الحكومي إنه سيجبر ملايين الموظفين على العمل لفترة أطول وتقاضي مرتب تقاعدي أقل.

وأجبر اللوفر، الذي استقبل 9.6 مليون زائر العام الماضي، على إغلاق بعض قاعات العرض الشهر الماضي بسبب الإضراب. ( ا ف ب)