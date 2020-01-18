المحتجون اللبنانيون يعتصمون ويقطعون الطرقات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

لا يزال التفاؤل بقرب إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة هو السائد، خاصة وأن 95 في المئة من التشكيلة الوزارية قد تم إنجازها، وبقي ما وصف بتفاصيل صغيرة تتعلق بالحقائب وبعض الأسماء التي تحتاج إلى حلحلة وحسم بين الرئيس المكلف حسان دياب والأطراف المشاركة في الحكومة، في وقت واصلت الانتفاضة الشعبية تحركاتها واعتصاماتها لليوم الثالث والتسعين على التوالي، وعمد المحتجون إلى قطع بعض الطرقات في بيروت والمناطق، والاضراب العام والاعتصام أمام المؤسسات.

فقد تسارعت وتيرة المشاورات الحكومية لتذليل ما تبقى من عقد، لاسيما ما يتعلق بمطلب عدد كبير من الأطراف المشاركة بإسناد منصب نائب رئيس الحكومة إلى نقيبة المحامين السابقة أمل حداد التي ستتولى حقيبة العدل، ودَمج وزارة الاقتصاد بحقيبة من حقائب التيار «الوطني الحر» لكيلا يحصل على الثلث المعطّل، خاصة وأن تيار «المردة» الذي سيتمثل ب«لمياء يمين الدويهي» لحقيبة الأشغال والنقل اعترض على حصول «الوطني الحر» مع حصة الرئيس ميشال عون على 6 وزراء من أصل الوزراء المسيحيين التسعة، لاسيما وأن حليفه حزب«الطاشناق» لديه وزيرة للسياحة والثقافة هي «فرتينيه أهانيان»، وكذلك حليفه النائب طلال أرسلان سيمثل المقعد الدرزي عبر «رمزي مشرفية» ما يرفع العدد إلى 8، وهدد بالبقاء خارج الحكومة ما لم يحصل على حقيبتين.

إلا أن هذه العقدة تم تجاوزها عبر التأكيد أن حصة «الوطني الحر» 4 وزراء فقط، بينما يطالب الكاثوليك بأن تكون حصتهم حقيبة ثانية إلى جانب البيئة التي ستتولاها «منال مسلم» أسوة بالوزير الدرزي الذي سينال حقيبتين، رغم أن النائب أرسلان طالب بحقيبة الصناعة بدل الشؤون الاجتماعية والمهجرين وشؤون النازحين، وقد تنازل «حزب الله» عنها، إنما يصر على أن تكون له حقيبة أخرى إلى جانبها يعتقد أنها وزارة المهجرين لتدمج في هذه الحالة وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية لصالح وزير يمثل «حزب الله».

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في وقت تم التداول بمعلومات عن إبدال العميد «طلال اللادقي» في وزارة الداخلية والبلديات بالعميد «محمد فهمي»، وسط محاولات لإقناع دياب برفع عدد الوزراء إلى 20 أو 24 لحل الأزمة وإشراك كتل أخرى في الحكومة لاسيما اللقاء «الديمقراطي» كما سبق وطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلا أن دياب متمسك بصيغة ال 18 وزيراً اختصاصياً، على أمل أن تحل هذه العقد ويزور دياب القصر الجمهوري لوضع اللمسات الأخيرة على المسودة مع الرئيس عون تمهيداً لإعلانها في مهلة أقصاها بعد غد الاثنين.

إلى جانب ذلك، واصلت الانتفاضة الشعبية تحركاتها في اليوم الرابع من «أسبوع الغضب»، حيث استمر قطع الطرق والأوتوسترادات، تنفيذاً لإضراب عام واعتصامات دعت إليها المجموعات الناشطة في الانتفاضة رفضاً لحكومة اعتبرها المحتجون حكومة المستشارين ومساعديهم، وليست أكثر من نسخة طبق الأصل عن الحكومات السابقة مع تغيّر في الأسماء فقط، حيث إن الطرقات التي قطعت في بيروت هي تقاطع برج المر باتجاه الحمرا في رأس بيروت وجسر الرينج وسط بيروت مع الإبقاء على مسرب واحد مفتوحاً من الحمرا باتجاه الأشرفية لتسهيل حركة المرور وتقاطع الصيفي الذي أعيد فتحه، وكذلك تقاطع برج الغزال.

أما في الشمال فساحة النور في طربلس مقطوعة منذ بدء الانتفاضة، وقطعت أمس الطريق الدولية عند نقطة البالما في الاتجاهين بالإطارات المشتعلة ومكعبات الباطون، كما أقفلت الطريق العام في وادي هابوالأوتوستراد الرئيسي تحت جسر المشاة في التبانة .

أما المدارس والجامعات والمعاهد والثانويات فقد علقت الدروس لليوم الرابع على التوالي حفاظاً على سلامة الطلاب، في حين أن المصارف والمؤسسات العامة والدوائر الرسمية استقبلت مراجعات المواطنين.

كما تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات أمام المؤسسات العامة. وفي طرابلس حصل اعتصام أمام السراي الحكومي للمطالبة برحيل المحافظ رمزي نهرا.