شكرا لقرائتكم خبر عن الضبط الآلي.. حماية للسائقين تـستـدعـي التعميـم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سومية سعد، محمد علاء،

عبد الرحمن سعيد



ثانيتان أو أكثر قليلاً تنقذان أرواحاً، وتحدد مصير بشر.. إنها مسافة الأمان بين السيارات خلال سيرها على الطريق؛ وهي المسافة القانونية الواجب المحافظة عليها؛ حيث تمنح قادة المركبات الوقت الكافي، والفرصة؛ للتوقف بأمان عند وقوع حادث مفاجئ.. وهي من أهم عناصر إجراءات السلامة على الطرق، وعدم تجاوز مسافة الأمان، يجنب قادة المركبات العديد من الحوادث البسيطة والخطرة والمميتة.

في أبوظبي بلغ عدد الحوادث الناتجة عن عدم ترك مسافة أمان بين السيارات 191 حادثاً بمعدل 13% من الحوادث المرورية بالعاصمة خلال 2019 نتج عنها وفيات وإصابات.

وفي دبي.. يتصدر عدم ترك مسافات آمنة قائمة أسباب الحوادث المرورية، وكذلك قائمة الحوادث التي خلّفت وراءها وفيات وإصابات خلال العام الماضي.



تشتيت السائقين



وقد فَعَّلت شرطة أبوظبي، منظومة الضبط الآلي للسائقين غير الملتزمين بمسافة الأمان من خلال رادارات ضبط السرعة والأبراج الذكية والضبط التقليدي لدوريات المرور، وهذا من شانه الحد من القيادة (العدوانية)، وهي أن الكثير من السائقين، وخاصة الشباب يحاولون الضغط على السيارات التي أمامهم؛ لإجبارها على تغيير المسار.

مواطنون وسائقون أكدوا أن سير المركبات وراء بعضها من دون مسافة أمان تصرف غير مسؤول، ولا يراعي السلامة الشخصية لجميع مستخدمي الطرق، ويعد عاملاً رئيسياً لتشتيت السائقين، ما يربك سائقي المركبات التي تسير على المسار نفسه لتشتيت قائد المركبة عبر الإضاءة العاكسة، وآلات التنبيه، ما يؤدي إلى حوادث مرورية جسمية؛ قد تنتج عنها وفيات وإصابات متنوعة، وتساءلوا عن السبب الذي يحول دون تطبيق منظومة الضبط الآلي على مستوى الدولة.



تكثيف الدوريات



وعن أهمية ترك مسافة الأمان، يقول العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزي، إن شرطة أبوظبي فعّلت الضبط الآلي للسائقين غير الملتزمين؛ للحد من السلوكات السلبية التي يرتكبها بعض السائقين؛ بالاقتراب الشديد من المركبة الأماميّة، وإرباك السائقين وإجبارهم على الخروج من مسارهم، مما يشكل خطورة بالغة؛ تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة, مؤكداً أن المسافة الآمنة تحمي السائق والمارة على الطريق.



مخالفات تحذيرية



ويشير إلى أن المخالفة الأولى للسائقين غير الملتزمين تكون تحذيرية توعوية، وتُرسل عبر رسالة نصية هاتفية من دون تسجيل أي غرامة مالية، وبعد المخالفة التحذيرية سيطبق على السائق المخالف البند (52) من قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم (178) لسنة 2017 على السائقين المخالفين بعدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية؛ المتمثل في غرامة مالية ب400 درهم، و4 نقاط مرورية.



إجراءات السلامة



ويناشد الحميري سائقي المركبات بضرورة ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية؛ لوقاية أنفسهم ومستخدمي الطريق من الحوادث المرورية الجسيمة، وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية، مؤكداً أهمية ترك تلك المسافة التي تعد من إجراءات السلامة المرورية التي تمكنهم من السيطرة على مركباتهم، وإيقافها في الوقت المناسب في حالة توقف المركبة الأمامية بصورة مفاجئة.



ثانيتان..



وعن كيفية تحديد المسافة الآمنة بين السيارات، يقول ‏النقيب مهندس محمد حمد العيسائي مدير فرع الدراسات والأبحاث المرورية بشرطة أبوظبي، إن المسافة الآمنة تندرج ضمن هامش الأمان؛ وهو المجال أمام مركبة السائق وخلفها وحول جانبيها على الطرق الجيدة؛ حيث إن المسافة الآمنة في ظروف جوية جيدة يتعين على السائق أن يكون على مسافة ثانيتين على الأقل خلف المركبة التي أمامه، ويمكن التحقق من ذلك باختبار بسيط؛ حيث يحدد السائق علامة على بعد مسافة منه مثل لوحة أو شجرة، ويلاحظ عند اجتياز المركبة التي تسير أمامه للعلامة ويقوم بعد الثواني التي مرت قبل اجتياز مركبته لنفس العلامة، وإذا لم يكن عدد الثواني بثانيتين على الأقل حينذاك يكون السائق على مسافة قريبة جداً من تلك المركبة، وتكون خطرة وإذا كانت أكثر فهي مسافة آمنة.

ويشير إلى وجود أوقات تكون فيها المسافة الآمنة أكثر من ثانيتين، وتشمل، عندما تكون الرؤية رديئة، وإذا كان الجو مظلماً، وإذا كانت الطريق مبلولة أو زلقة، وعندما تكون حمولة المركبة ثقيلة، وعندما يكون الطريق غير معبد.



لا يراعي السلامة



ويقول العيسائي: إن ملازمة السيارات وراء بعضها دون مسافة أمان مناسبة، إجراء غير قانوني، وتصرف غير مسؤول، لا يراعي السلامة الشخصية للسائق وباقي مستخدمي الطريق، ويشكل سبباً رئيسياً للحوادث الخطرة التي قد تكون قاتلة في السرعات العالية.

ويضيف: إن الكثير من السائقين وخاصة الشباب يحاولون الضغط على السيارات التي أمامهم؛ لإجبارها على تغيير المسار، ويعد ذلك قيادة (عدوانية) بحق المركبات التي تسير على المسار نفسه، لافتاً إلى أن الأشخاص الذين يقومون بهذه التصرفات يمكن أن يتسببوا في وقوع حوادث مرورية جسيمة تنتج عنها وفيات وإصابات متنوعة؛ نتيجة تشتيت تركيز قائد المركبة الأمامية؛ من خلال استخدام الإضاءة العاكسة، وآلة التنبيه باستمرار.

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التصرف بهدوء



وحول التعامل مع السائقين المتهورين، يقول العيسائي: على السائقين التصرف بهدوء، وتجنب تصعيد الموقف؛ لأن حالة الطريق لا تحتمل ذلك، والعمل على ضبط المرآة لتتمكن من رؤية السيارة التي تسير بالخلف بشكل جيد، وتجنب النظر إلى السائق أو التلويح بأية إشارات باليد فهذا من شأنه أن يزيد من حدة الموقف، وفي المرحلة التالية الابتعاد عن السيارة التي تلاحقك قدر الإمكان، ومراقبة المسرب التالي بهدوء قبل الانتقال إليه، وترك المجال للسيارة التي خلفك؛ للتجاوز بشكل آمن، وفي حال بدرت أية إساءة من سائق السيارة فيمكن تدوين رقم سيارته وتقديم شكوى رسمية إلى الشرطة.



نصائح



ويشير إلى أن هناك أشياء بسيطة يمكن للسائقين القيام بها، وتساعد في تخفيض خطر التعرض للاصطدام؛ وهي تخفيف السرعة لبضعة كيلومترات في الساعة عن السرعات المحددة لإتاحة الوقت للاستجابة لما هو غير متوقع، وإفساح السائق لنفسه مجالاً أوسع؛ للتصرف إزاء الأخطاء، ومن ضمنها الأخطاء التي يرتكبها السائقون الآخرون، بترك مسافة واسعة بين مركبتك والمركبات الأخرى مؤكداً أن إفساح مجال أوسع يمكن أن يحدث فرقاً بين التوقف في الوقت الملائم والاصطدام.



نقاط على الطرق



وعن توعية السائقين يقول العيسائي: إن شرطة أبوظبي بصدد تنفيذ مشروع قريباً بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي؛ يتضمن رسم نقاط بيضاء على الأسفلت مع لوحات جانبية توعوية؛ مثل: «اترك مسافة» و«حافظ على مسافة نقطتين على الأقل» و«حافظ على مسافة آمنة»؛ لنشر التوعية بين مستخدمي الطريق؛ لحثهم على ترك مسافة كافية أثناء القيادة.



إرباك السائقين



”الخليج 365” التقت عدداً من المواطنين والسائقين الذين تحدثوا عن خطورة هذه المخالفات؛ والذين طالبوا بتطبيق منظومة الضبط الآلي على مستوى الدولة.

يقول ياسر محمد أحمد مسؤول التواصل الرقمي في هيئة تنظيم الاتصالات «بحكم طبيعة عملي أضطر للقيادة لمسافات طويلة، وعلى الرغم من أني أسير في المسرب الأيسر وألتزم بالسرعة القصوى فإني أتفاجأ بأحد السائقين من خلفي شديد القرب يريد المرور، الأمر الذي يربكني؛ حيث إن هذا السلوك كاد أن يتسبب لي في حادث أكثر من مرة».

ويوافقه الرأي الدكتور عمر الفندي نائب العميد لشؤون الطلبة في كلية الابتكار التقني بجامعة زايد؛ حيث يقول: «شعرت بسعادة بالغة فور علمي بقرار تفعيل الضبط الآلي؛ حيث إن هذا القرار سيسهم في المحافظة على جميع أرواح مرتادي الطرق، خاصة أنه يواجهني العديد من الذين يأتون من الخلف بمركباتهم ويريدون المرور على الرغم من سيري بالسرعة القصوى المخصصة للطريق، الأمر الذي يتسبب في تشتيت انتباهي، وعرضني لحادث جسيم ذات مرة».

ويؤكد سالم راشد الشامسي (موظف)، إن قائدي المركبات الذين يضايقون المركبات التي تسير أمامهم؛ من خلال الاقتراب منها، وإجبار سائق المركبة على إخلاء الطريق لهم، باستخدام الإضاءة العاكسة، وآلة التنبيه باستمرار، من الممكن أن تؤدي مثل هذه المضايقات إلى تشتيت تركيز قائد المركبة الأمامية.

ويوضح أحمد محمد الدرمكي أنه تعرض لعدة حوادث كان أغلبها بسبب عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، وأن الضبط الآلي سيسهم في المحافظة على أرواح مستخدمي الطرق بشكل ملحوظ.

ويرى مهدي أحمد عمر (موظف)، إن الحملة التوعوية التي ستنفذها القيادة العامة لشرطة أبوظبي للحد من السلوكات السلبية التي يرتكبها بعض السائقين بالاقتراب الشديد من المركبة الأمامية وإرباك السائقين وإجبارهم على الخروج من مسارهم في غاية الأهمية؛ حيث إن هذا السلوك يشكل خطورة جسمية على جميع مرتادي الطريق.



ناصر اليماحي: ضبط المخالفين بالذكاء الاصطناعي



يؤكد ناصر محمد حميد خميس اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أن تفعيل الضبط الآلي للسائقين غير الملتزمين بترك مسافة كافية بين المركبات على الطرق، سيعزز السلامة المرورية، ويساهم في التقليل من الحوادث، وجاء لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وللاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي؛ حيث إن أجهزة الضبط الذكية تسهم في المحافظة على أمن وسلامة مستخدمي الطريق، خاصة أن هناك دراسات أعدتها وزارة الداخلية؛ متمثلة في إدارات المرور بإمارات الدولة بشأن كثرة الحوادث؛ وكانت أغلب النتائج تشير إلى أن نسبة من الحوادث تقع بسبب عدم ترك مسافة كافية بين المركبتين.

ويضيف «للأسف الحوادث المرورية كثيرة في مجتمعنا، ولكن هناك دائماً مسعى من وزارة الداخلية للتقليل من هذه الحوادث ودراسة أسبابها، ووضع الحلول المناسبة سواء كانت في تأهيل الطرق ومناسبتها للاستخدامات الكثيفة، وأيضاً من خلال تعزيز ثقافة الأمن والسلامة لدى الجمهور ومستخدمي الطرق».

ويقول: إن مديرية المرور والدوريات وضعت النظام للتقليل من الحوادث، وهو بحاجة لتطوير اللوائح والنظم لتعزيز أمن وسلامة مستخدمي الطرق، داعياً مستخدمي الطرق إلى التقيد بالسلامة والإرشادات والمرورية والتعليمات، والمحافظة على أمن وسلامة أنفسهم والآخرين من خلال اتباع الإرشادات المرورية، والتأني والسلامة والاستخدام الآمن للطرق.



السائق هو الأقدر على تحديد مسافة الأمان



في دبي.. أكدت الإدارة العامة للمرور أن طول مسافة الأمان يبلغ 22 متراً، إذا كانت المركبة الأمامية تتحرك بسرعة 80 كيلومتراً في الساعة، و50 متراً إذا كانت المركبة الأمامية تسير بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة، وتلك المسافة تزيد كلما زادت السرعة التي يتم القيادة بها على الطريق، وهي مسافة تمنحك الوقت والفرصة للتوقف بأمان عند التوقف المفاجئ للسيارة التي أمامك.. والسائق يستطيع تقدير المسافة التي تحميه في حال توقفت السيارة التي أمامه بشكل مفاجئ.

وقالت الإدارة: يتصدر عدم ترك مسافات آمنة قائمة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حوادث مرورية، خلّفت وفيات وإصابات على مستوى الدولة، خلال العام الماضي.

وينص قانون السير والمرور الاتحادي على تطبيق غرامة مالية، تبلغ قيمتها 400 درهم، وتسجيل أربع نقاط مرورية، على السائقين الذين لا يلتزمون بترك مسافة كافية بين المركبات.

وتؤكد الدراسات المرورية أن عدم وجود مسافة أمان كافية خلف المركبات، يضاعف من خطورة وقوع حوادث الصدم الخلفي؛ بسبب عدم مقدرة قائد المركبة من السيطرة عليها وإيقافها في الوقت المناسب حال توقف المركبة الأمامية بصورة فجائية غير متوقعة؛ نتيجة لأسباب متنوعة، قد تتعلق بالسائق نفسه أو بالحالة الميكانيكية للمركبة أو بسبب وقوع أي مفاجآت على الطريق.

ودعا العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وترك مسافة كافية بين المركبات، لما ذلك من أهمية وقائية لقائدي المركبات ومستخدمي الطرق من وقوع الحوادث المرورية، والحد من السلوكات السلبية التي يرتكبها بعض السائقين بالاقتراب الشديد من المركبة الأماميّة، وإرباك السائقين، وإجبارهم على الخروج من مسارهم، ما يشكل خطورة بالغة تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة.

وبيَّن أهمية ترك تلك المسافة التي تعد من إجراءات السلامة المرورية، التي تمكن السائقين من السيطرة على مركباتهم وإيقافها في الوقت المناسب، في حالة توقف المركبة الأمامية بصورة مفاجئة.

وتكون سرعة السيارة هي العامل الحاسم في تحديد هذه المسافة، وبالتالي تحديد مدى قدرة السائق على تفادي وقوع حادث أو إخفاقه في ذلك، وتعرضه لكل ما يترتب على ذلك من نتائج قد يكون هو نفسه أول ضحاياها.



حملات توعوية



تنظم إدارة المرور في دبي حملات للتعريف بالمسافات الآمنة التي يجب على السائقين الالتزام بها؛ وذلك قبل تنفيذ القرار وتفعيل هذه الخاصية في الرادارات الجديدة.

بينما يتوقع آخرون من الجمهور أنها سوف تفاقم من حالة التكدس والازدحام المروري الذي تعانيه طرقنا حالياً.