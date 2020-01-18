«فيجارو»..ممثل الشعب الذكي

أوصى أحد الأثرياء للكاتب المسرحي «بيير أوجستن كارون دي بومارشيه» (24 يناير/كانون الثاني 1732- 18 مايو/أيار 1799) بجزء من ثروته، لكن أحد الورثة طعن في الوصية، واتهمه بالتزوير، وقامت بين الاثنين سلسلة من القضايا، حاول خلالها بومارشيه أن يستميل لجانبه أحد القضاة المختصين بالنظر في القضية، فقدم إليه عن طريق زوجته بعض المال والهدايا، وعلى الرغم من أن المحكمة حكمت له بأحقيته في الإرث، إلا أن الرشوة افتضح أمرها فوجهت المحكمة إليه لوماً، فكتب دفاعاً عن نفسه ما نشره في كتاب «المذكرات القضائية» التي تهكم فيها على القاضي بأسلوب فريد.

ما إن نشرت المذكرات حتى تخطفتها الأيدي، وقرأها أهل باريس، بل أوروبا كلها، فبهرتهم، وصنعت هذه المذكرات شعبية هائلة لبومارشيه لدى الجماهير، التي وجدت فيه بطلاً يجاهر بما يدور في أعماقها من شعور بالظلم، وثورة على الإقطاع، وسخرية من المحاكم.

كان لهذه المذكرات الفضل في إقبال بومارشيه على الكتابة للمسرح، وبدأ نشاطه المسرحي برواية «أوجيني»، وهي دراما فاجعة من خمسة فصول، تروي لنا مغامرة حقيقية وقعت لشقيقته في إسبانيا، ولعب فيها هو شخصياً دوراً مهماً، ثم شفع هذه المسرحية بأخرى: «الصديقان» التي عرضت على المسرح عام 1770، ولم تفز واحدة من هاتين الروايتين بالنجاح، على أنه أدرك أن المأساة ليست مجاله الحقيقي، فقدم لفرقة الكوميدي فرانسيز «حلاق إشبيلية» وهي ملهاة من خمسة فصول سقطت ليلة عرضها الأولى في 25 فبراير/شباط سنة 1775، لكنه نجح في ضغطها إلى أربعة فصول، واختصر فيها الكثير، فنجحت نجاحاً ساحقاً، وأخذ نجم بومارشيه يصعد إلى السماء، فارتبط مع العظماء والنبلاء بصلات الود والصداقة، وكان هناك أمير معين يشجعه على الكتابة للمسرح، وكان مهتماً بحلاق إشبيلية، وتحدى بومارشيه أن يكتب مسرحية جديدة لها نفس قوام مسرحيته الأولى، وهنا كتب بومارشيه مسرحيته «زواج فيجارو».

Advertisements

قدم بومارشيه «زواج فيجارو» للمسرح الكوميدي، وبدأت الفرقة تجري بروفاتها عليها، لكن الشائعات ما لبثت أن تطايرت هنا وهناك، متهمة المؤلف بأنه يعرّض بالسلطات القائمة وبالأشراف والنبلاء، وترامى الأمر إلى الملك لويس السادس عشر فأمر بعرضها على الرقابة، فجاءت فتاوى رجالها متناقضة، وما إن انتهى الملك من قراءة العمل حتى صاح محتداً: «هذا شيء لا يطاق، لن تمثل هذه الرواية إلا إذا هدم سجن الباستيل، هذا الرجل سخر من جميع مقدساتنا التي يجب أن تحترم»، وسألته الملكة ماري أنطوانيت التي كانت تعطف على المؤلف: «هل معنى هذا أنك لن تسمح بتمثيلها؟» فأجابها: «بالتأكيد لا» وبعث فوراً بخطاب عاجل لوزير الأختام الملكية: «أرسل إليك ملهاة بومارشيه، لقد قرأتها وأنا غير راضٍ عنها، فأصدر أمرك إلى الرقيب ألا يسمح بتمثيلها أو نشرها».

بعد ممانعة دامت أربعة أعوام لم يملك الملك سوى الرضوخ، فسمح بتمثيل المسرحية أمام الآلاف من جميع طبقات الأمة، الذين تهافتوا على رؤية العمل المسرحي، الذي عرض على مدار 74 ليلة آنذاك، وزاد الإقبال عليها حتى إن أعدى أعداء بومارشيه اعترف بأن باريس كانت تسهر كل ليلة في بيت موليير لمشاهدة «زواج فيجارو»، ومع هذا لم يتوقف الهجوم على المؤلف لحظة واحدة، ولا الكيد له، الذي وصل إلى الزج به في السجن، ثم أمر الملك بالإفراج عنه.

أصبحت «زواج فيجارو» تاريخاً في المسرح الفرنسي، ولا تزال تمثل على مسارح أوروبا، وبعد بضع سنوات من تمثيلها قامت الثورة الفرنسية وأطاحت بالرؤوس، وقضت على ما كان ينتقده فيجارو من امتيازات النبلاء، فشخصية فيجارو تظل محفورة في الذاكرة، فهو ليس خادماً، وإنما هو ممثل الشعب الذكي، إنه رجل الطبقة الدنيا الذي طحنته الحياة، فانتقم منها بالنكتة، إنه نمط فريد من الناس، ثائر على طريقته، وكان مسرح بومارشيه مرحلة حاسمة بين المسرح الكلاسيكي والمسرح العصري، كما أنه كان أول كاتب يدافع عن حقوق التأليف، وكون أول نقابة لمؤلفي المسرح.