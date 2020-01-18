ألف صفحة عــن قاتــل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتبر رواية نورمان ميللر «أنشودة الجلاد» ذات طابع مختلف تماماً، حيث قال عنها ميللر ذات مرة إنها هبة إلهية خالصة، وفي مقدمتها يكتب الناقد «ديف إيجرز»: «في حال التقطت هذه الرواية وكنت تعرف عنها القليل أو لا تعرف عنها شيئاً على الإطلاق، وترددت في قراءتها أم لم تتردد، فأنا أحثك بكل ما أوتيت من قوة على قراءتها، وأضمن أنك ستواصل قراءتها حتى آخر صفحة، وستكون أسرع ألف صفحة قرأتها في حياتك».

لا يعرف أغلب القراء شيئاً عن «جاري جيلمور» الشخصية الرئيسية في الرواية، وهذا أمر متوقع؛ ويخدم هدف الرواية، كان جيلمور معروفاً في أمريكا كنجوم السينما والرياضيين عند نشر الرواية، أما الآن فلا يتذكره إلا قلة، لقد ارتكب جريمة عادية بمقاييس الماضي والحاضر، لكن هناك أمرين مثيرين للاهتمام بشأن جيلمور في فترة ارتكابه جرائمه، وإلقاء القبض عليه ومحاكمته، الأمر الأول هو عودة العمل بعقوبة الإعدام عام 1976 بعد عشر سنوات من وقف العمل بها، وأصبح جيلمور هو أول شخص يتم إعدامه بعد استئناف العقوبة.

الأمر الثاني هو رغبة جيلمور نفسه في الموت، لقد حاول أن ينتحر مرتين في السجن، وأصر على رفض استئناف الحكم.

يقول ديف إيجرز في مقدمته: «كان إعدامه قاسياً وهمجياً، كان يرتدي قميصاً، وقاموا بتغطية رأسه ووجهه، وتقييده إلى ما يشبه الكرسي الكهربائي في إحدى حجرات السجن، ووقف عشرون شخصاً يشاهدون خمسة رجال وهم يصوبون بنادقهم من خلف ساتر، ويطلقون الرصاص على قلبه حتى مات، بعدها تم حرق جثمانه، وقام زوج خالته بنثر الرماد في أنحاء متفرقة من ولاية يوتا كانت نهاية قبيحة لحياة قبيحة».