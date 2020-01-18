المري يترأس اجتماع «مسار خدمات المواطنين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

ترأس اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، المفوض العام لمسار خدمات المواطنين في مجلس دبي، اجتماع مسار خدمات المواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وعدد من المسؤولين.

واطلع المري على استراتيجية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ورؤيتها وأهدافها لخدمة المواطنين على مستوى إمارة دبي، وتحديد المستهدفات؛ بهدف وضع خطط واضحة المعالم تلبي طموح القيادة الرشيدة وتطلعاتها، بما يحقق المستهدفات المرجوة من مسار خدمات المواطنين.

وقال: إن الاجتماعات المقبلة ستشهد تطوراً واضحاً في المجالات كافة، وطرح مقترحات وحلول للتحديات التي تواجه القطاع؛ بهدف إطلاق مبادرات استراتيجية ونوعية تلبي أهداف الحكومة ضمن مسار خدمات المواطنين، مؤكداً أهمية العمل ضمن فريق واحد من الجهات المعنية في خدمة المواطنين؛ وذلك لتحقيق أهداف المسار في إيصال خدمات ذات جودة متميزة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد أنهم يعملون وفق التوجيهات؛ لتحقيق الرخاء والرفاهية للمواطنين.