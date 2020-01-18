هيئـة الهـلال الأحمـر الإمـاراتـي بعجمـان تدعـم 3686 أسـرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”



أنهى مركز الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان أنشطة العام الماضي 2019 بدعم 3686 أسرة، بواقع 16234 مستفيداً، وتنوعت مشاريع الدعم بين إنسانية وطبية وموسمية وأخرى مخصصة لذوي الهمم وطلاب العلم وغيرهم، بقيمة اجمالية بلغت 10 ملايين و969 ألفاً و633 درهماً.

وتراوح الدعم الطبي المقدم للأسر المستفيدة في عجمان بين الأدوية العلاجية، والعمليات الجراحية داخل الدولة، واستكمال العلاج الإشعاعي، والعلاج الطبيعي، وأدوية المصابين بالسرطان، والتهاب الكبد الوبائي، إضافة إلى أمراض الكلى والمسالك البولية، وغيرها، واستفاد من الدعم نحو 194 أسرة، بعدد أفراد يبلغ 665 نسمة، وبقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين، و107 آلاف و793 درهماً.

وفي هذه المناسبة قال سيف إبراهيم النعيمي مدير المركز: يسعدنا استقبال العام الجديد بهمة وتفاؤل كبيرين، بعد عام ناجح مليء بالجهود التي بذلها فريق العمل في المركز، يسبقها في ذلك الدعم اللامحدود الذي نلقاه من قيادتنا الرشيدة والمسؤولين في الهيئة، ونؤكد أننا لن نتوقف عن الإنجازات المتحققة في العام الماضي، وسنقدم في 2020 ما يعزز دور وريادة الهيئة في العمل الإنساني الخيري.

واستفاد 2008 أسر من المشاريع الموسمية التي نفذها مركز الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان داخل الدولة، بواقع 8555 نسمة، وتضمنت المواد المقدمة في هذا الصدد المير الرمضاني، والمواد العينية، وتوزيع الأضاحي، وزكاة المال، وغيرها من المشاريع الأخرى، وذلك بقيمة إجمالية زادت على 920 ألف درهم.

وفي إطار مشاريع دعم ذوي الهمم التي ينفذها المركز، استفادت 40 أسرة بواقع 194 مستفيداً من مشروعي دفع الرسوم الدراسية للطلبة ذوي الهمم، ومشروع توفير الاحتياجات الخاصية الأساسية، وبلغت القيمة الإجمالية للمشروعين ما يزيد على 460 ألف درهم.

ونفذ المركز مشروع مساعدات طلاب المدارس في الإمارة، إضافة إلى مساعدة الطلبة الأيتام، والطلبة الجامعيين، وبلغ إجمالي الأسر المستفيدة نحو 695 أسرة، بواقع 3790 طالباً، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المذكورة ما زاد على مليونين و709 آلاف درهم.