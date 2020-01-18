ذراع إلكترونية تقيس الحرارة والضغط والسكر والتنفس والأكسجين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عبد الرحمن سعيد

ابتكرت الطالبة المواطنة موزة سلطان الحمادي من مدارس أدنوك في أبوظبي، ذراعاً إلكترونية تعمل بالذكاء الاصطناعي لفحص وتشخيص جسم الإنسان عن طريق مستشعرات خاصة تقوم بعملية فحص الجسم في 5 ثوان من خلال التصافح معه فقط، ومن ثم تقوم الذراع بنقل المعلومات إلى موقع مخصص، حيث يتم إنشاء حساب مخصص لكل مستخدم يسمح له بالاطلاع على نتيجة الفحص وتاريخه.

أوضحت أنها حصلت على المركز الثاني في مسابقة رواد المستقبل لعام 2019 عن فئة أفضل مشروع للاستثمار على مستوى الدولة، مشيرة إلى أن الذراع الإلكترونية ستظهر نتائج درجة حرارة الجسم، وضغط القلب، والسكر، وتدفق الهواء «التنفس»، والبوليات، ومعلومات الأكسجين تلقائياً عن طريق هز الذراع.

وقالت بعد أن تتم عملية الفحص ويحصل الشخص على النتائج يكون بحاجة للحصول على الأدوية وهو الجزء الثاني من المشروع، والذي يتضمن طائرة بدون طيار مبرمجة مع نظام تحديد المواقع ومتصلة بالموقع المخصص للذراع، تعمل على توفير الأدوية من الصيدلية للمرضى، حيث إنها تمتلك خاصية تحديد مواقع الصيدليات والمنازل.

وأضافت أنه يمكن تنشيط هذا المشروع في الحدائق والمراكز التجارية والأماكن العامة، ما يسهل على الأفراد إجراء الاختبارات، وخاصة الأشخاص الذين لا يريدون الذهاب إلى المستشفى لإجراء فحوص دورية، بسبب طول ساعات الانتظار والعديد من الإجراءات الإدارية.

وذكرت أن الأهداف من المشروع هي توفير الوقت والجهد، وتسريع الوصول إلى بيانات المريض، وتوفير الفحص الطبي، وطريقة سهلة لاستخدام المعدات الحديثة، اعتماداً على النفس، وإدارة أفضل للأدوية، لتحسين سلامة المرضى.