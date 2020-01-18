مليون و567 ألف متصفح لموقع الداخلية الإلكتروني خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء



كشفت إحصاءات وزارة الداخلية عن تصفح نحو مليون، و567 ألفاً، و992 زائراً لموقع الوزارة خلال عام 2019 مبينة أن أعداد المتصفحين من داخل دولة الإمارات بلغت مليوناً و104 آلاف، و50 متصفحاً، بنسبة 70.4% من إجمالي الأعداد، فيما بلغت أعداد المتصفحين من المملكة العربية السعودية 252 ألفاً، و862 بنسبة 16.1%، ومن جمهورية مصر العربية 94 ألفاً، و277 بنسبة 6%، ومن الهند 40 ألفاً و360 بنسبة 2.6 %، ومن باكستان 23 ألفاً و629 بنسبة 1.5 %، ومن الولايات المتحدة الأمريكية 18 ألفاً و457 بنسبة 1.2%، ومن دولة الكويت 13 ألفاً و406 بنسبة 0.7 ومن سلطنة عمان 10 آلاف و507 بنسبة 0.7 %، ومن المملكة المتحدة 10 آلاف و444 بنسبة 0.7%.

وتستعين الوزارة بأحدث وسائل التكنولوجيا العصرية في توفير خصائص ابتكارية ضمن منظومة متكاملة تلبي تطلعات المتعاملين في إنجاز معاملاتهم بجودة عالية وفي زمن قياسي للحصول على البيانات وسهولة الوصول لها.

ويتوافق الموقع مع المعايير الخاصة بالحكومة الذكية، ويتواءم مع دليل الهوية المرئية للجهات الحكومية في دولة الإمارات، ويهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة من خلال تسهيل تدفق البيانات وتوفرها من خلال النطاق والاستضافة والمعمارية وتصميم الموقع وقابلية الوصول والاستخدام بحيث اصبح محتوى الموقع الإلكتروني شاملاً يركز على تفعيل المشاركة الإلكترونية واستخدام أدوات التواصل الاجتماعي في بيئة آمنة.

ويتضمن الموقع استبيانات واستطلاعات للرأي والاقتراحات من خلال أبواب مثل «شاركنا برأيك»، و،أضف فكرة«. ووفرت الوزارة خاصية الدعم الاستشاري للمتعاملين من خلال المحادثة الفورية، ورفع كفاءة أدوات البحث في الموقع بإتاحة إمكانية اختصار النتائج بناء على معايير بحث متقدمة، مثل التاريخ، والموضوع، والكلمات الأكثر بحثاً، بما يتيح سرعة الوصول للمعلومات الخدمية وتوفير خاصية تحويل الصوت إلى نص مكتوب واستخدامه في البحث باللغتين العربية والانجليزية.

وعملت الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات بالوزارة على توفير منصة مرئية تفاعلية تستعرض البيانات المفتوحة، ووفرت منظومة متكاملة تركز على تخصيص الموقع حسب رغبة الزائر عبر شرح سريع لأهم مكوناته، وتوفير مزايا خاصة لفئة ذوي الإعاقة منها تكبير وتصغير الخطوط وتغيير الألوان والقراءة الصوتية، وغيرها، وإتاحة الموقع باللغتين العربية والانجليزية بشكل أساسي مع توفير خاصية ترجمة النصوص إلى 28 لغة.

وتمت إضافة مجموعة من المميزات الابتكارية في موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، أبرزها خاصية القراءة الليلية.