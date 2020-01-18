شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى تبون يترأس اجتماعا للحكومة غدا السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون سيترأس اجتماعا لمجلس الوزراء غدا السبت.

وقالت الرئاسة الجزائرية -فى بيان اليوم الجمعة- "يعقد مجلس الوزراء اجتماعا يوم 18 يناير 2020 تحت رئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، بدلا من يوم الأحد كما كان مقررا، نظرا لمشاركة الرئيس تبون فى المؤتمر الدولى حول ليبيا المزمع عقده فى ذات اليوم فى برلين بألمانيا".

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وأضافت أن مجلس الوزراء سيدرس ضمن جدول أعماله عددا من القضايا وخاصة ملفات تتعلق بإنعاش وتطوير النشاطات القطاعية فى مجالات الصحة، والصناعة، والزراعة والسكن، والتجارة الخارجية، والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة".