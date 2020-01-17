شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على خمسيني متوفى بجوار مركبته في عفيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - عفيف:

عثر رجال شرطة محافظة عفيف مساء اليوم الجمعة، على مواطن خمسيني متوفى، بجوار مركبته جنوب المحافظة، بعد فقدانه منذ يومين.

وتعود التفاصيل إلى تلقي الشرطة بلاغًا من ذوي الشخص عن فقدانه منذ صباح الثلاثاء الماضي، حيث باشرت الشرطة مسح المناطق المتوقع وجوده فيها حتى عُثر على جثمانه مساء اليوم على مسافة كيلو واحد من طريق “المردمة” جنوب عفيف.

وقالت مصادر إن المعاينات الأولية أثبتت أن الوفاة طبيعية، وقد تم نقل الجثمان لثلاجة الموتى بمستشفى عفيف لاستكمال الإجراءات اللازمة.