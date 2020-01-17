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يعاني من اعتلالات نفسية.. مواطن يقتل نفسه برصاصة في الرأس بـ«مهد الذهب»

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلق مواطن يُعاني من اعتلالات نفسية، في إحدى قرى محافظة مهد الذهب، الرصاص على نفسه بمسدسه الشخصي، داخل منزله، ليتوفى إثر ذلك على الفور.

وتلقى مركز شرطة المهد، بلاغًا من أقارب المتوفى يُفيد بتغيبه، مع ملاحظتهم أنه لم يشاهَد خارج منزله منذ اختفائه، وبعد دخول المنزل عُثر عليه متوفى منذ أيام، بعد أن سدد لرأسه طلقة من “مسدس”.

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