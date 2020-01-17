شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقي نفسك من الإصابة بالأربع المخيفات؟.. الشيخ «الرشودي» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ وليد الرشودي فضائل “المعوذتين” وهما سورتي “الفلق” و”الناس”، اللتان أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتهما لما لهما من فضل عظيم وأجر كبير.

وأشار الشيخ” الرشودي” خلال برنامج “المحجة” الذي يذاع على فضائية المجد، إلى أن النبي شدد على أنه لم يرد في التوراة أو الإنجيل مثلما جاء في سورة “الفلق”، فهي تقي من المخيفات الأربع مثلما جاء في ترتيب الآيات الكريمة، فالمستعاذ به هو رب الفلق، أما المستعاذ منه وهو “من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفثت في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد”.

وأوضح الرشودي أنه من يلتمس فضائل القرآن الكريم وخاصة المعوذتين يجد أن سورة الفلق جاء ذكر المستعاذ به وهو الله عز وجل مرة واحدة، أما في سورة “الناس” فقد جاء المستعاذ به 3مرات، موضحاً أن “الفلق” أثرها دنيوي وسورة “الناس” أثرها ديني، وتكرار المستعاذ به في “الناس” لحماية الدين لأن الأهم هو حماية وصيانة الدين أكثر من الدنيا.

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