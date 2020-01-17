ليبيا.. مظاهرات بطرابلس ومصراتة تنديدا بعدوان حفتر

طرابلس / الخليج 365

تظاهر الآلاف، الجمعة، بالعاصمة الليبية طرابلس وفي مدينة مصراتة، تنديدا بعدوان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورفضاً لحكم العسكر و داعميه.

وقال المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" العسكرية التابعة للحكومة الليبية، عبر صفحته على "فيسبوك"، إن ميدان الشهداء في طرابلس (غرب) شهد مظاهرة تنديدا بالعدوان على المدينة من قبل قوات حفتر.

ووفق صور أرفقها المركز بتدوينته، احتشد المئات في ميدان الشهداء، رافعين لافتات كتبت عليها شعارات من قبيل "رفض الحوار مع الانقلابيين والقتلة والمطلوبين"، وصور لحفتر كتبت عليها عباراتمن قبيل "عميل الصهيونية" و"لا لمجرم الحرب".

وفي مصراتة، على بعد 200 كم شرق طرابلس، احتشد الآلاف في ميدان الحرية، رافعين شعارات من قبيل: "حفتر مكانه السجن وليس طاولة الحوار"، و"حفتر يقتل أطفالنا"، و"حفتر مجرم حرب".

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وتأتي المظاهرات قبل يومين من انعقاد مؤتمر دولي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين، الأحد، حول ليبيا.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد ليبيا تصعيدا عسكريا بعد إعلان قوات حفتر المدعومة من عدة دول إقليمية، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.

وفي 12 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة، أعلن حفتر من جديد، بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس، دون حدوث أي جديد على الأرض.

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