غزة.. إسرائيل تفرج عن معتقلين اثنين بعد انتهاء محكوميتهما

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365

قالت الدائرة الإعلامية التابعة لحاجز بيت حانون (إيرز) الذي يفصل بين غزّة وإسرائيل، إن معتقلين اثنين وصلا القطاع عقب يوم من إفراج إسرائيل عنهما.

والخميس، أفرجت إسرائيل، عن محمد موسى سعد "42 عاما"، ومعاذ عبد الرحمن المطوق "31 عاما"، بعد اعتقال في سجونها دام لحوالي 13 عاماً، لكلاهما.

وذكرت الدائرة الإعلامية لحاجز بيت حانون، في بيان، أنّ المعتقلين يقطنان مخيم جباليا للاجئين الواقع شمالي القطاع.

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وأشارت أنّ المعتقلين سعد والمطوق، تمّ اعتقالهما خلال عملية عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي، داخل مخيم جباليا عام 2007.

وبيّنت الدائرة أنّ المعتقلين تمّ الإفراج عنهما، بعد انتهاء محكوميتهم، التي قضوا أيامها في سجن "نفحة الصحراوي"، جنوبي إسرائيل.

وداخل الساحة الفلسطينية في حاجز بيت حانون، كان الأهالي والمواطنين في انتظار المعتقلين، واستقبلوهما فور وصولهما وسط أجواء احتفالية، بحسب ما ورد في البيان، الذي نُشر على وكالة الرأي الحكومية.

جدير ذكره، أنّ الاحصائيات الأخيرة التي نشرتها هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين (تابعة لمنظمة التحرير)، كشفت أنّ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، زاد عن الـ 5000 معتقل، حتّى نهاية عام 2019 الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.