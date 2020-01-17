تونس: رصدنا درون قرب حدودنا مع ليبيا وسنضرب من يخترق أجواءنا

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365

قال الجيش التونسي، الجمعة، إنه رصد تحليق طائرات بدون طيار قرب الحدود مع ليبيا، مشددا على استعداده لإطلاق النار على كل هدف يخترق المجال الجوي للبلاد.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع التونسية على موقعها الإلكتروني، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال البيان "خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص رصد طائرات درون طيار داخل الحدود التونسية، فإن وزارة الدفاع الوطني تؤكد أن هذه الطائرات لم تجتز بالمرّة المجال الجوي التونسي بل كانت تحلّق قرب رسم الحدّ داخل التراب الليبي".

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وأوضح أن طائرات دون طيار "درون" تم رصدها، كانت تحلّق قرب رسم الحدّ داخل التراب الليبي ولم تجتز أبدا المجال الجوي التونسي.

وأضاف: "تدعو الوزارة مختلف وسائل الإعلام إلى ضرورة التحرّي والتثبت من المعلومة من المصادر الرسمية (الجهات العسكرية والأمنية) قبل نشرها احتراما لحقّ المواطن في المعلومة الصحيحة والدقيقة".

ومنذ 2015، أقامت تونس حاجزا ترابيا على الحدود مع ليبيا لمنع تسلسل إرهابيين، وشددت الرقابة على كامل الشريط الحدودي مع هذا البلد العربي.

وفي وقت سابق الجمعة، طالبت الخارجية الليبية بضرورة دعوة كل من تونس وقطر إلى مؤتمر برلين، المقرر الأحد، والذي يحاول التوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.