"رايتس ووتش" تطالب واشنطن بربط مساعداتها لمصر بسجلها الحقوقي

نيويورك / الخليج 365

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، المشرعين الأمريكيين بإصدار قانون يربط تقديم المساعدات العسكرية لمصر بسجلها الحقوقي.

جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك) تعليقا على وفاة الأمريكي من أصل مصري، مصطفى قاسم، قبل أيام، بأحد السجون جنوب القاهرة.

وقالت المنظمة: "تحدث أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكونغرس، الأربعاء، عن وفاة قاسم وكان غضبهم واضحا؛ لكن عليهم توجيه غضبهم نحو إعداد قانون يربط المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بسجلها الحقوقي ويجرد إدارة دونالد ترامب من القدرة على التنازل عن هذه الشروط" التي سيفرضها القانون.

وفي السياق، أشارت المنظمة إلى وجود مواطنين أمريكيين آخرين في السجون المصرية، بينهم ريم الدسوقي، معلمة الفنون في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، التي اعُتقلت في أغسطس/آب 2019 بسبب منشوراتها على "فيسبوك".

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ومساء الإثنين الماضي، أعلنت القاهرة وفاة قاسم الذي سبق أن طالبت واشنطن في ديسمبر/كانون أول الماضي بإطلاق سراحه.

وبينما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية ومنظمات حقوقية محلية ودولية أن قاسم توفي إثر "إضرابه عن الطعام"، أمر النائب العام المصري بتشريح جثمان المتوفي للوقوف على أسباب وفاته.

وأوقفت الشرطة المصرية قاسم في أغسطس/آب 2013 خلال الاحتجاجات التي رافقت إطاحة الجيش بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

واحتجز لأكثر من 5 سنوات حتى إدانته والحكم عليه بالسجن 15 عاما في سبتمبر/أيلول 2018 ضمن محاكمة جماعية شملت أكثر من 700 آخرين.

وترفض مصر بيانات حقوقية محلية ودولية بشأن تراجع كبير في ملف حقوق المحتجزين، وتعتبرها مجرد "أكاذيب".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.