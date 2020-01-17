العراق.. مقتل متظاهر بمواجهات مع قوات الأمن في بغداد

بغداد/علي جواد/الخليج 365

قتل متظاهر عراقي وأصيب 10 آخرون، الجمعة، في اشتباكات بين محتجين وعناصر الأمن قرب "ساحة التحرير" وسط العاصمة بغداد، وفقا لمصدرين طبي وأمني.

وفي تصريح للأناضول، قال المصدر الطبي الذي يعمل في دائرة صحة الرصافة، مفضلًا عدم نشر اسمه، إن قوات مكافحة الشغب استخدمت قنابل مسيلة للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين قرب "جسر السنك"، ما تسبب بمقتل متظاهر وإصابة 10 آخرين بجروح.

من جهته، قال مصدر أمني طلب عدم الاشارة لاسمه، إن مئات من المتظاهرين حاولوا اجتياز الحواجز الأمنية التي وضعتها قوات الأمن على "جسر السنك" وبالقرب منه، مما تسبب بصدامات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين.

بدوره، قال المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن "مخربين هاجموا الحواجز الأمنية في منطقة السنك".

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وانطلقت الجمعة احتجاجات واسعة في مختلف المحافظات، تضامنا مع دعوة وجهها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، لأنصاره، للتظاهر ضد الفساد والتواجد العسكري الأجنبي في البلاد.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت 502 قتيل وأكثر من 17 ألف جريح، معظمهم من المحتجين، وفق إحصاء للأناضول، استنادًا إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي، على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2019، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويطالب المتظاهرون، أيضاً، باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.

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