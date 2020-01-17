رئيس الوزراء اليوناني يلتقي حفتر في أثينا

أثينا/ الخليج 365

التقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الجمعة، مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، في العاصمة أثينا.

وجاء لقاء حفتر مع ميتسوتاكيس في مقر البرلمان اليوناني، بعد لقاء حفتر صباح الجمعة مع وزير الخارجية نيكوس دندياس.

وفيما لم تصدر الحكومة اليونانية بيانا أو تصريحا حول فحوى اللقاء، قال وزير الخارجية اليوناني إنه بحث مع حفتر الشأن الليبي.

وأشار الوزير اليوناني إلى أن طلب من حفتر أن تكون مشاركته في مؤتمر برلين الأحد، بناءة.

وأضاف أن بلاده حثّت حفتر على عدم الاعتراف بمذكرة التفاهم التركية الليبية المتعلقة بتحديد الصلاحية البحرية.

وزعم الوزير اليوناني أن المذكرة التركية الليبية غير قانونية.

يشار إلى أن حفتر وصل العاصمة اليونانية أثينا، الخميس، في زيارة سرية لم يعلن عنها.

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وتأتي زيارة حفترة إلى اليونان، قبل يومين من انعقاد مؤتمر دولي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين، الأحد، حول ليبيا.

جدير بالذكر أن ألمانيا لم تدعو اليونان للمشاركة في هذا المؤتمر، ما شكل انزعاجا لدى أثينا.

وقال وزير الخارجية اليوناني في مؤتمر صحفي الخميس، "نأمل أن يتحقق المزيد في برلين.. وبجانب ذلك، لا نستطيع أن نفهم لماذا اليونان ليست جزءً من هذه العملية".

وردا على هذا الانتقاد قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن "مشاركة اليونان في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، بالعاصمة برلين، ليس مطروحا".

وفي محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي، تستضيف برلين، الأحد، قمة دعت إليها كلا من؛ رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وخليفة حفتر، و11 دولة هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، ومصر، والجزائر، والكونغو.



وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة الشرعية، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.



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