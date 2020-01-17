استشهاد جندي تركي شمالي العراق

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، استشهاد جندي جراء انفجار قنبلة شمالي العراق.

وأفاد بيان للوزارة بأن جنديا انفجرت به قنبلة أثناء التعامل مع إرهابي من منظمة "بي كا كا" الانفصالية بمنطقة هاكورك شمالي العراق.

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وأوضح البيان أن القوات التركية نقلت الجندي المصاب إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة رغم جميع المحاولات الطبية لإنقاذه.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.