العراق.. السيستاني يتماثل للشفاء بعد خضوعه لعملية جراحية

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

غادر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة، بعد خضوعه لعملية جراحية أجريت له جراء كسر في أعلى عظم الفخذ.

وقال ممثل المرجعية الدينية أحمد الصافي، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة النجف (جنوب)، إن السيستاني غادر المستشفى إلى منزله في النجف.

وذكر الصافي، أن وضع السيستاني الصحي تحسن وأنه يتماثل للشفاء، مشيراً أن "العملية الجراحية كانت ناجحة وصحة السيد السيستاني مستقرة".

وأردف أن السيستاني "كان في أتم وعيه أثناء العملية ولم يكن هناك تخدير عام، بل اكتفى الفريق الطبي بالبنج الموضعي فقط".

وأجريت عملية جراحية للسيستاني في أحد مستشفيات النجف، الخميس، بعد أن تعرض لالتواء في الرجل اليسرى أدى الى كسر أعلى عظم الفخذ.

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وقال وزير خارجية العراق محمد الحكيم، في تغريدة على تويتر، الخميس: " نشكر الله أن صاحب السماحة آية الله السيستاني، خضع لعملية جراحية ناجحة اليوم في العراق".

فيما كتبت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" عبر حسابها على تويتر، "دام صوته (السيستاني) وحكمته إلهاما لنا جميعا".

ويحظى السيستاني (91 عاماً) باحترام واسع داخل العراق وخارجه وخاصة بين الأكثرية الشيعية وسط وجنوبي البلاد.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، قد قدم استقالته من منصبه مطلع كانون الأول/ديسمبر 2019، بعد أن دعا السيستاني البرلمان لإعادة النظر في الثقة الممنوحة للحكومة.

ولا يتدخل السيستاني في الأمور السياسية إلا في أوقات الأزمات، ويعتبر من أشد المؤيدين للاحتجاجات المناهضة للفساد والداعية للإصلاح التي يشهدها العراق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2019.

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