مسؤولون: فرنسا تنشر منظومة رادار في السعودية

باريس/ الخليج 365

أعلن مسؤولون فرنسيون، الجمعة، أن باريس نشرت منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية، بهدف تعزيز دفاعات المملكة، على خلفية الهجمات الصاروخية التي استهدفت منشآتها النفطية قبل أشهر.

جاء ذلك بعد ساعات من كلمة ألقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الخميس، أمام الجيش الفرنسي، وتحدث فيها عن "طمأنة" السعودية عقب استهداف منشآتها النفطية في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ووفق إعلام فرنسي، قال مسؤولون محليون إن منظومة الرادار جزء من قوة مهام "جاغوار"، وقد تم نشرها على الساحل الشرقي للمملكة لمواجهة التهديدات المتنامية.

وفي كلمته أمام الجيش، قال ماكرون: "في شبه الجزيرة والخليج العربيين، حيث يتصاعد التوتر، قمنا في وقت قياسي بنشر فرقة مهمات جاغوار التي تساهم في طمأنة وحماية المملكة العربية السعودية".

Advertisements

واعتبر أنه "رغم حدوث تغيرات في المنطقة، فإن قواتنا تواصل مكافحة داعش (..) لقد نشرنا وحدات القوات الخاصة جاغوار في شبه الجزيرة العربية والخليج في زمن قياسي قصير".

وأضاف أن حاملة الطائرات ستدعم قوات عمليات "شاميل" في الشرق الأوسط من يناير/كانون ثان الجاري إلى أبريل/ نيسان المقبل، قبل نشرها في المحيط الأطلسي وبحر الشمال.

والخميس، أعلن الرئيس الفرنسي، إرسال حاملة الطائرات "شارل ديغول" إلى منطقة الشرق الأوسط، في ظل تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ومخاوف باريس من فقدان المعركة ضد "داعش" زخمها.

وفي وقت سابق الجمعة، قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن الحرس الثوري يمكنه أن يخوض قتاله خارج حدود إيران، رداً على اغتيال قاسم سليماني، بغارة أمريكية قبل أسبوعين.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.