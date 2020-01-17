ضبط ثلاثة أشخاص قاموا باختطاف شخص وسرقته تحت تهديد سلاح ناري

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صحيفة الخليج الالكترونية
قبضت الجهات الأمنية بالرياض على ثلاثة أشخاص؛ قاموا باختطاف شخص، وسرقة ما بحوزته تحت تهديد السلاح في حي التونسية.
وبحسب مصادر ,فقد أقدم الجناة على إطلاق طلقتين من سلاح ناري (مسدس)، وتهديد المجني عليه بالسلاح الناري، وإركابه بالسيارة، والتهجم عليه، وسرقة مبلغ مالي (٥٠٠٠) ريال، وجوال آيفون، ومحفظته التي كان بداخلها أوراق ثبوتية، وإركابه بسيارة ثانية كانت بحوزتهم، وإنزاله داخل الحي، ثم فرارهم من الموقع.
وعقب الإطاحة بهم , قامت الجهات الأمنية وبتفتيش سيارتهم حيث عُثر بداخلها على عدد (٤) قوارير عرق مسكر، وسيجارة حشيش تزن (١) جرام، و(١٩) حبة كبتاجون، و(٤) حبات روش، وقطعة حشيش، تزن (1.3) جرام.
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