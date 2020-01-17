سالم وكويلار يقودان الهلال أمام الفيصلي

صحيفة الخليج الالكترونية شارك الكولومبي جوستافو كويلار وسالم الدوسري ثنائي فريق الهلال الأول لكرة القدم، في تدريبات الفريق الأزرق، اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة الفيصلي، الإثنين المقبل، في لقاء يجمعهما على ملعب مدينة المجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الهلال قد تأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد انتصاره على ضيفه الاتفاق، أمس، بنتيجة 2-1، ضمن ربع نهائي البطولة، في لقاء لم يحسم سوى في الأشواط الإضافية.

وبدأت التدريبات الهلالية، بمران استرجاعي للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الاتفاق، فيما أدى بقية اللاعبين مرانا اعتيادياً تركز على الجانب الفني، قبل أن يجرون مناورة على نصف مساحة الملعب.

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