حمدالله يزيح هداف الكأس.. ويقترب من اللقب

صحيفة الخليج الالكترونية بات الطريق ممهد أمام المغربي عبد الرزاق حمدالله للظفر بلقب هداف مسابقة كأس الملك بعد وصوله للهدف الخامس، فيما ويقف رصيد المدغشقري كالروس أندريا مهاجم العدالة عند 8 أهداف بخروج فريق من المسابقة.

وسجل حمدالله هدف الفوز لفريقه على العدالة ليصل إلى بأهدافه في المسابقة إلى 5 أهداف.

وغادر أقرب منافسي حمدالله المسابقة وهما الثنائي البرازيلي رومارينهو مهاجم الاتحاد، وفليب كيش الاتفاق ولكل منهما 4 اهداف.

ويعد الجزائري يوسف بلايلي لاعب الأهلي وصالح الشهري مهاجم الهلال أقرب منافسي حمدالله ولكل منهما 3 أهداف.

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