وزير البلديات يوجه بإلزام المطاعم وقصور الأفراح بالتعاقد مع جمعيات «حفظ النعمة»

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجَّه وزير الشؤون البلدية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، جميع الأمانات بإلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة.

جاء ذلك عبر الحساب الرسمي لوزارة الشؤون البلدية في «تويتر»، اليوم (الجمعة)، حيث أوضحت أن الوزارة ألزمت المطاعم وقصور والأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة.

يأتي هذا تجنباً للإسراف والتبذير في الطعام ورمي بقية الأطعمة على جوانب الطرق، حيث تقوم جمعيات حفظ النعمة بالمحافظة على الفائض من الطعام في المناسبات الخاصة والعامة وتقديمها للمحتاجين.