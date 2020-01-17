شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البلديات يوجه بإلزام المطاعم وقصور الأفراح بالتعاقد مع جمعيات «حفظ النعمة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجَّه وزير الشؤون البلدية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، جميع الأمانات بإلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة.
جاء ذلك عبر الحساب الرسمي لوزارة الشؤون البلدية في «تويتر»، اليوم (الجمعة)، حيث أوضحت أن الوزارة ألزمت المطاعم وقصور والأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة.
يأتي هذا تجنباً للإسراف والتبذير في الطعام ورمي بقية الأطعمة على جوانب الطرق، حيث تقوم جمعيات حفظ النعمة بالمحافظة على الفائض من الطعام في المناسبات الخاصة والعامة وتقديمها للمحتاجين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير البلديات يوجه بإلزام المطاعم وقصور الأفراح بالتعاقد مع جمعيات «حفظ النعمة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.