شكرا لقرائتكم خبر عن تركي الفيصل يكشف عن السبب وراء قرار القيادة الأمريكية بقتل «سليماني» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف رئيس الاستخبارات السعودية السابق، الأمير تركي الفيصل عن الخطوة التي عجّلت بمقتل قائد فيلق القدس الإرهابي، قاسم سليماني في غارة أمريكية قبل أسبوعين في بغداد.

وقال الفيصل في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية إن الضربة الجوية الأمريكية ارتبطت بسلسلة الاستفزازات الأخيرة التي أقدمت عليها إيران، مشيرًا إلى أن إخراج قاسم سليماني من المعادلة كانت خطوة مهمة للرد على طموحات إيران بعد أعمالها الاستفزازية للغاية خلال عام 2019.

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وذكر رئيس الاستخبارات السابق، عددًا من الجرائم التي ارتكبها النظام الإيراني خلال الفترة الماضية، بداية من الهجمات على ناقلات النفط ثم الهجوم على منشآت تابعة لشركة أرامكو ، فضلًا عن التجرؤ على منشآت دبلوماسية بالعراق.

ولفت الأمير تركي الفيصل إلى أن مقتل قاسم سليماني لن يوقف أجندة إيران، رغم كونه خطوة مهمة للغاية، فقد نبّه إلى أن العملية تمثل دعوة للقيادة والحكومة الإيرانية للاستيقاظ، وأنه يستحيل النجاة من عواقب الاستفزازات.

وكانت أمريكا أعلنت مقتل سليماني رفقة نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس في غارة عسكرية شنتها القوات الأمريكية في بغداد بعد صدور موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الضربة التي أطلق عليها اسم عملية البرق الأزرق.