شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على شقيق مفتى "داعش" فى الموصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على شقيق شفاء النعمة مفتى تنظيم "داعش" فى مدينة الموصل الذى ألقى القبض عليه مؤخراً.
وذكرت الخلية -فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز)- أن "مديرية شرطة الحدباء التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة تمكنت من القاء القبض على الداعشى الذى كان يعمل مسؤولا فيما يسمى بالأمنية وهو شقيق الدعو "مفتى داعش".
وأضافت أنه "ضبط بحوزته جهاز موبايل مع شرائح اتصال تعود لمن يسمى مفتى داعش حسب اعترافه".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: القبض على شقيق مفتى "داعش" فى الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.