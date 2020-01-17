شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على شقيق مفتى "داعش" فى الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على شقيق شفاء النعمة مفتى تنظيم "داعش" فى مدينة الموصل الذى ألقى القبض عليه مؤخراً.

وذكرت الخلية -فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز)- أن "مديرية شرطة الحدباء التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة تمكنت من القاء القبض على الداعشى الذى كان يعمل مسؤولا فيما يسمى بالأمنية وهو شقيق الدعو "مفتى داعش".

وأضافت أنه "ضبط بحوزته جهاز موبايل مع شرائح اتصال تعود لمن يسمى مفتى داعش حسب اعترافه".