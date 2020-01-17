محتجون من شرق ليبيا دخلوا ميناء الزويتينة النفطى وأعلنوا إغلاقه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مهندس بميناء الزويتينة النفطى الليبى، لرويترز إن محتجين دخلوا الميناء وأعلنوا إغلاقه اليوم الجمعة.
ودعا شيوخ قبائل فى شرق وجنوب ليبيا أمس الخميس لإغلاق الموانئ احتجاجا على ما وصفوه باستغلال الحكومة المعترف بها دوليا فى طرابلس لعائدات النفط لدفع أموال لمقاتلين أجانب.
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