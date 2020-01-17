«حماية المستهلك» تؤكد: لا يحق للمدارس الأهلية منع الطلاب من استلام الكتب بسبب «الرسوم»

أكدت جمعية حماية المستهلك، اليوم الجمعة، أنه لا يحق لأي مدرسة أهلية ربط تحصيل الرسوم بعدم تسليم الطلاب للكتب الدراسية أو منعه من الدراسة.

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وأوضحت الجمعية عبر تغريدة نشرتها في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” أنه لا يحق للمدارس الأهلية ربط تحصيل الرسوم بعدم تسليم الكتب الدراسية للطالب أو منعه من الدراسة.

وأشارت إلى أنه في حال المخالفة يُمكن تقديم شكوى لدى وزارة التعليم عبر الرقم:19996.