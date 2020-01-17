شكرا لقرائتكم خبر عن «كراني»: توقعات بـ«تقلبات جوية» على مناطق متفرقة من المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
توقع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تشهد مناطق متفرقة من المملكة حالة من عدم الاستقرار تؤدي إلى تكوّن سحابيّ ممطر.
وأشار كراني -عبر حسابه بتويتر- إلى أن الحالة الممطرة يصاحبها نشاط للرياح وتدهور للرؤية على الوسط، والشرق، ووسط وشرق الشمال.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة- هطول أمطار رعدية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.
وذكرت الأرصاد أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يستمرّ على شمال ووسط وغرب المملكة، كما تعاود درجات الحرارة انخفاضها على شمال المملكة.
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