شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: 260 مرتزقا من الفصائل المسلحة السورية أرسلتهم تركيا إلى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان، عن وصول 260 مرتزقا من الفصائل المسلحة السورية أرسلتهم تركيا إلى العاصمة الليبية، فجر اليوم الجمعة لدعم ميليشيات طرابلس.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن ـ فى تصريح لقناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم، والذى يتخذ من العاصمة البريطانية (لندن) مقرا له - إن عدد المرتزقة بعد وصول الدفعة الأخيرة، قد وصل إلى نحو ألفى مسلح.

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وكانت وسائل إعلام بريطانية نقلت فى وقت سابق عن مصادر فى سوريا وليبيا وتركيا، قولها - إن ألفى مسلح سورى سافروا إلى تركيا، وأن المئات منهم وصلوا بالفعل إلى ليبيا، فى حين لا يزال آخرون يتلقون تدريبات فى معسكرات داخل الأراضى التركية.

وتستضيف ألمانيا الأحد المقبل مؤتمرا بشأن ليبيا يضم ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا.