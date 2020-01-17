شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: إصدار 2,9 مليون تأشيرة عمرة منذ بدء موسم العمرة وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الجمعة، أن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعى تشمل إصدار 2,913,170 تأشيرة عمرة، وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام فى غرة محرم 1441هـ وحتى 22 من جمادى الأولى 1441هـ، حيث جاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2,595,830 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 2,210,041 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن ذلك قد جاء بحسب مؤشر العمرة الأسبوعى الذى يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل فى عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالى أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لأداء العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

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وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2,437,148 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 147,965 معتمرا.. فيما وصل 10,717 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

وأشارت إلى أن أكثر الجنسيات قدوما للمملكة كانت من نصيب باكستان بنحو 601,880 معتمرا، تليها إندونيسيا 537,894، وثالثا جاءت الهند 307,066، ثم مصر 156,492، وماليزيا خامسا بـ 130,949 معتمرًا، وتأتى بعدها كل من: تركيا 110,389، وبنجلاديش 97,767، والجزائر 94,417، والإمارات 57,730، والأردن 52,175 معتمرًا.