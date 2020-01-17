ألمانيا: مشاركة اليونان بمؤتمر برلين حول ليبيا "ليس مطروحا"

برلين/ الخليج 365

أعلنت الحكومة الألمانية، الجمعة، أن مشاركة اليونان في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، المقرر انعقاده الأحد، بالعاصمة برلين، "ليس مطروحا".

وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن زايبرت، في تصريحات صحفية، إن "دعوات المشاركة في المؤتمر، أشرفت عليها المستشارة أنجيلا ميركل شخصيا".

وأضاف زايبرت، أن بلاده أجرت مختلف الاستشارات والاستعدادت حول تنظيم المؤتمر مع الأمم المتحدة.

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وأردف: "مشاركة اليونان في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، بالعاصمة برلين، ليس مطروحا".

وأوضح أن "برلين ترغب عبر استضافة هذا المؤتمر، ببدء عملية سلام في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة".

وفي محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي، تستضيف برلين، قمة دُعي إليها كلٌ من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر و11 دولة أخرى، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، الكونغو.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية، ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.