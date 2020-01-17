المبعوث الأممي لسوريا يزور موسكو ودمشق الأسبوع المقبل

موسكو/ الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، يزور موسكو ودمشق الأسبوع المقبل، بهدف دفع العملية السياسية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي سنوي، عقده لافروف الجمعة في العاصمة موسكو، تناول فيه نتائج الدبلوماسية الروسية لعام 2019.

وأفاد لافروف أنه تم إحراز تقدم "على كل الأصعدة تقريبًا"، بما في ذلك المجالات العسكرية والدبلوماسية والسياسية والإنسانية.

وأضاف: "آمل أن تسمح المفاوضات وزيارات (بيدرسون) واتصالاته، بصياغة جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية (السورية) في المستقبل".

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وذكر أن عملية الإصلاح الاقتصادي في سوريا تأخرت، عازيًا السبب إلى العقوبات المفروضة على النظام، كما أن "بعض الدول تغير مواقفها تبعًا للوضع".

وأوضح أن هذه الدول وعدت أولاً برفع العقوبات مع بدء العملية السياسية، لكن عندما بدأت قالوا إنه من الضروري انتظار النتائج الملموسة لها.

وتخوض سوريا حربًا أهلية شرسة منذ أوائل عام 2011، عندما نفذ نظام بشار الأسد حملة أمنية شرسة ضد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

ومنذ ذلك الحين، قُتل مئات الآلاف من الأشخاص ونزح أكثر من 10 ملايين آخرين داخل وخارج سوريا، وفقًا لمسؤولي الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.