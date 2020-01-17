إنقاذ مواطن ومرافقه تعطل قاربهما في البحر

صحيفة الخليج الالكترونية تمكن ” حرس الحدود السعودي “، اليوم الجمعة، بمنطقة المدينة المنورة، من إنقاذ مواطن ومرافقه تعطل قاربهما في عرض البحر بينبع. ونشر حرس الحدود، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، صورًا لعملية إنقاذ المواطن ومرافقه التي تمت بنجاح.

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