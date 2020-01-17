العماني أبو بكر يدير مواجهة المنتخب السعودي أمام تايلاند غداً

صحيفة الخليج الالكترونية يدير الحكم العماني أحمد أبو بكر الكاف مباراة المنتخب السعودي لكرة القدم غداً أمام منتخب تايلاند ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند. ويساعده الحكمان من عمان أبو بكر العامري وراشد الغيثي، والحكم الرابع العراقي علي صباح القيسي. وتقام المباريات الأربع في الدور ربع النهائي يومي السبت والأحد، حيث يدير مباراة سوريا وأستراليا غداً الحكم الياباني ريوجي ساتو ويساعده مواطناه الحكمان هيروشي ياماوتشي وجون ميهارا، والبحريني نواف شكرالله حكما رابعا.

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