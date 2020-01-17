الخزانة البريطانية تدرج حزب الله اللبناني بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية لعام 2010

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، الجمعة، أنها أدرجت "حزب الله" اللبناني بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية لعام 2010. © Reuters مناصرون لحزب الله اللبناني، بيروت، أرشيفالخزانة البريطانية تدرج حزب الله اللبناني بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية لعام 2010 يتبع..

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